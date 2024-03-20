أجملهن نسرين طافش ونرمين الفقي.. فنانات تألقن بالقفطان والعبايات في رمضان

ظهرت الكثير من الفنانات بإطلالات رمضانية بالعباية والقفطان بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

وكانت أبرزهن ميرهان حسين، التي ظهرت مرتدية قفطانا مميزا ومختلفا باللون الموف من قماشة القطيفة يكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ميرهان حسين، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونشرت أيتن عامر ألبوم صورا لها عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتبت عليها الزي الرمضاني.

ظهرت أيتن بقفطان مغربي لونه هادئ يميل للون البيچ مطرز تطريز بسيط ولامع، مع لمسات مكياچ تجميلية تميل ألوانها الي الألوان الترابية.

وتألقت رضوى الشربيني بإطلالة مختلفة، رمضانية، مرتدية قفطانا واسعا باللونين الأبيض والأسود، بحزام عريض يبرز قوامها الرشيق ذات أكمام واسعة وطويلة.

وشاركت نرمين الفقي، متابعيها صور وهي مرتدية عباية أو قفطانا باللون الأسود والمطرز بالأحمر، بتصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وذلك خلال إفطار جماعي مع مجموعة من الفنانات.

وتعتمد نسرين طافش العبايات والقفطان في رمضان بألوان وتصميمات مختلفة وكان أبرزها، فستان بيزك باللون الأبيض، ونسقت معه عباءة باللون الأصفر الزاهي لتبرز أناقتها.

وانتعلت نسرين طافش حذاء ذهبيا ذا كعب عالٍ؛ لاستكمال إطلالتها الساحرة، وارتدت مجوهرات لافتة، مثل “العقد كبير الحجم في الرقبة، وقرطين في الأذنين.