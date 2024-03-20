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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد موافقة مع كولر.. الأهلي يستقر على تمديد عقد كريم نيدفيد

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن اتجاه إدارة النادي الأهلي لتمديد عقد اللاعب كريم نيدفيد، وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب أحمد حسن:"خاص - الأهلي يستقر على تعديل وتمديد عقد كريم نيدفيد بعد موافقة كولر".

ويواصل فريق الاهلى اليوم الأربعاء الراحة السلبية بعد قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني بخوض التدريبات لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري التي خسرها الأهلي 3-4، ثم يحصل الفريق على راحة 7 أيام بدأت من السبت الماضى خلال فترة التوقف الدولي التي يخوض خلالها منتخب مصر معسكراً داخلياً يخوض خلاله دورة ودية بالقاهرة بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

مباراة الأهلي وسيمبا التنزانى

واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر، على السفر يوم 27 مارس الجاري إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا يوم 29 الشهر ذاته في في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب في الثامنة مساء يوم 29 مارس بتوقيت القاهرة، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 5 أبريل المقبل في العاشرة مساءً باستاد القاهرة.

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