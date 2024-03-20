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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية أهل الكرم.. شباب الخير يوزعون وجبات إفطار على المسافرين بالقطارات|شاهد

توزيع الوجبات على
توزيع الوجبات على المسافرين

“المنايفة عزموا القطر”.. كلمات ليست عادية، ولكنها حقيقة راسخة تدل على الكرم والجود لأهل محافظة المنوفية جميعاً، وتسابقهم وتنافسهم في فعل الخيرات، ليبهروا الجميع بأفعال الخير وتأكيدهم أن الموضوع ليس مقتصراً فقط على محافظة الشرقية وأهلها الطيبين.

شباب الخير بالمنوفية يقدمون وجبات جاهزة للمسافرين

مشاهد توزيع الوجبات وتقديم الإفطار للمحتاجين أو المسافرين، تدل على التضافر وإنكار الذات والمنافسة بين الشباب وجميع الرجال في فعل الخيرات خلال شهر رمضان الكريم، وحث الصغير والكبير على تقديم العطاء وفق إمكانياته سواء بالوقت أو الجهد أو التبرع النقدي أو العيني، هذه المشاهد والمنافسة الخيرية قلما تجدها في دولة آخرى.

بداية الحكاية كانت بتجميع أبناء مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، وتصميمهم على إفطار المسافرين يومياً، خلال شهر رمضان الكريم، سواء علي طريق مدينة السادات من خلال تقديم وجبات للمسافرين في قطارات المنوفية مرورا بمدينة شبين الكوم في لمحة إنسانية تدل على أنهم أهل كرم وعطاء.

توزيع وجبات شاورما بالفراخ وأرز بالكبدة

وبالفعل وزع شباب الخير شاورما الفراخ والأرز بالكبدة والأرز والتمر والمياه المعدنية على المسافرين في قطار شبين الكوم كإفطار صائم، حيث تجمعوا على محطة قطار شبين الكوم وقت الإفطار ووزعوا الوجبات على المسافرين.

حملة افطار صائم تنظم سنوياً

صدى البلد ألتقى  محمود النحاس، أحد المشاركين في افطار صائم بشبين الكوم، وأكد أنه بصحبة مجموعة من شباب العزبة العربية بمدينة شبين الكوم ينظمون حملة افطار صائم سنويا لتوزيع وجبات الإفطار والتمر والمياه على المسافرين سواء على طريق مدينة السادات أو على محطة شبين الكوم.

الحملة مستمرة للعام السادس على التوالي

وأضاف النحاس، أن الحملة للعام السادس علي التوالي حيث ينظمون الحملة سنويا في رمضان بالإضافة إلي عمل " قدرتين فول " وتسويتهم وتوزيعهم علي أهالي منطقتهم  بالعزبة الغربية مجانا وايضا للمارة في الشوارع بالإضافة إلي توزيع وجبات الإفطار.

وأشار إلي أنه تم تجهيز ٢٠٠ وجبة عبارة عن الأرز والفراخ وتوزيعهم علي المحتاجين  بمساعدة العشرات من أبناء المنطقة الذين يتطوعون للمشاركة سنويا في رمضان.

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