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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن سنة مع الشغل لفني تكييف بسبب تعاطي المخدرات بالجيزة

صدى البلد

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، فني تكييف بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بتعاطي مخدر ميثامفتامين بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جابر بشير، وأمانة السر عصام حسين.

كان المستشار محمود غيطاس المحامي العام لنيابات كلي جنوب الجيزة، أحال المتهم "عبدالرحمن وليد" 22 سنة فني تكييف، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 580 لسنة 2024 جنايات الجيزة.

كشف تحريات رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، أنه نفاذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر ضد المتهم، تمكن ضباط القسم من ضبط المتهم، إذ دلت التحريات السرية على حيازة وإحراز المتهم لمخدر ميثامفتامين بقصد التعاطي وضبطه متلبس.

وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، أنه بفحص العينات المأخوذة من المتهم، عُثر بها على نواتج مخدر ميثامفتامين.

وأقر المتهم بتعاطيه المخدرات، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة، التي أصدرت حكمها السابق.

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