لماذا يتقلب الشخص أثناء النوم؟.. حسام موافي يكشف المعجزة الإلهية|فيديو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن النوم سر من أسرار الله، وقد يكون النوم عبارة عن موت صغير ، مؤكداً أن البعث لا يكون إلا للموتى، وربنا في سورة الكهف قال:"ثم بعثناهم".

حسام موافي: سورة الكهف كلها معجزات علمية

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علماً" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، قائلاً:"هذا اجتهاد أو إعمال عقل و الله أعلم، وسورة الكهف كلها معجزات علمية".



وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، قائلاً :"نحن نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة أسبوعياً، عشان نشغل مخنا بالمعجزات العلمية".

واستكمل حسام موافي، قائلاً:" لما ربنا يقول ونقلبهم ذات اليمين و ذات الشمال، السبب عشان قرح الفراش".