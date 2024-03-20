الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل زيارة بلينكن إلى إسرائيل

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عن أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيبحث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل مستجدات إطلاق سراح الرهائن والهدنة.

وحسب قناة "الحرة" الأمريكية، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن الدخول إلى مدينة رفح بغزة يتطلب خطة واسعة وجدية تضمن حماية المدنيين وتأمين المساعدات الإنسانية لهم.

وأضاف "نتوقع أن يتحدث الوزير بلينكن في إسرائيل عن المفاوضات الجارية لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس بما في ذلك في رفح مع ضمان حماية المدنيين".

ولفت "أوضحنا للإسرائيليين مرات عدة ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لحماية المدنيين وبينهم الصحفيون".

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إنه من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل غداً في زيارة تستغرق عدة ساعات.

تأتي الزيارة وسط توتر بين واشنطن وتل أبيب وتصاعد الخلاف حول عملية محتملة في رفح.

ووفقا لوسائل الإعلام سيلتقي بلينكن برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي.