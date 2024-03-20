وكيل "تعليم" الإسكندرية يشيد بدور القيادة السياسية في بناء وتنمية الجمهورية الجديدة

أشاد الدكتور عربي أبوزيد وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بالدور الذي تلعبه القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، في بناء وتنمية الجمهورية الجديدة على جميع الأصعدة الإنشائية والإنسانية.



وذكرت المديرية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن ذلك جاء خلال احتفالية نظمتها مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، حيث تضمنت الاستعراضات والقصائد الشعرية والعروض المتميزة، وذلك بحضور رحاب جابر القائم بأعمال مدير عام الإدارة وأمال أبوزيد موجه عام رياض الأطفال ولفيف من الموجهين ومديري المراحل التعليمية.



وقال الدكتور عربي أبوزيد إنَّ الله كرم مصر في كتابه الكريم والكتب السماوية كافة؛ فهي قلب العالم النابض وأم العروبة وكعبة الشعراء وقِبلة العلماء ومهبط الديانات.



وأشاد بمعرض رياض الأطفال لانتصارات العاشر من رمضان ندوات التوعية لغرس وتعزيز روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب والأداء المتميز للمعلمات الجدد وجميع القائمين على الحدث في تنظيم وإخراج طابور العرض وجميع فقرات الحفل والعديد من العروض الرياضية والفنية المتميزة على أنغام الأغنيات الوطنية وأوبريتات واستعراضات أهلا رمضان.



وأكد أن هذه الاحتفالات تأتي في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بإحياء ذكرى يوم العاشر من رمضان وتفعيل الأنشطة التربوية لبناء وتنمية شخصية الطلاب.



وفي سياق آخر، انطلقت هذا الأسبوع ورش عمل لمعلمي اللغة الإنجليزية والطلاب والطالبات في جميع المعاهد والإدارات التابعة للمنطقة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وأيمن جاويش، الوكيل الثقافي، وإشراف نعمة علام، موجه عام اللغة الإنجليزية، وبالتعاون مع موجهي اللغة الإنجليزية بالإدارات المختلفة.



وذكرت المنطقة الأزهرية - في بيان اليوم - أن هذه الورش تأتي ضمن الاستعدادات لانطلاق معرض نادي اللغة الإنجليزية، الذي أطلق إشارة البدء له قطاع المعاهد الأزهرية، بتوجيهات من فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ليكون ركنًا ثابتًا في كل معهد أزهري، وذلك في إطار الاهتمام بتعلم اللغة الإنجليزية وتشجيع الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم الإبداعية في عمل أنشطة ووسائل تعليمية بأيديهم وبمشاركة وتوجيه معلميهم.



وجاءت هذه الورش لتُثري مهارات المعلمين والطلاب في مختلف مجالات اللغة الإنجليزية، مثل القراءة والكتابة والتحدث والاستماع، كما تهدف إلى تنمية مهاراتهم الإبداعية في تصميم الأنشطة والوسائل التعليمية.



ومن المقرر أن تُقام ورش العمل هذه على مدار الأسابيع القادمة، وفي ختام الورش، سيتم تنظيم معرض يعرض به أنشطة نادي اللغة الإنجليزية الأول من نوعه، حيث يتم تقييم الأعمال المشاركة من قبل لجنة من الخبراء.



وتتقدم منطقة الإسكندرية الأزهرية بالشكر والتقدير لموجهي ومعلمي اللغة الإنجليزية والطلاب والطالبات الذين أبدوا حماسًا كبيرًا للمشاركة في هذه الورش والفعاليات.