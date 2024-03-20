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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل بـ100 راجل الحلقة 10.. سمية الخشاب وسما إبراهيم تهربان من السجن|تفاصيل

سمية الخشاب
سمية الخشاب

شهد مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 10 تطورًا جديدًا فى الأحداث حيث ذهاب عبد الله لحضور زفاف طليقته لبنى والمعلم عباس مع رجاله ليقوم بتخريب الزفاف ويقيد المعلم عباس وأولاده، ويذهب لحرق مخازن عباس التي بها قطع غيار السيارات المسروقة.

تطمئن "مشيقة" غالية قبل عرضهما على النيابة وتخبرها أن كل شيء سيكون بخير لتخبرها غالية أنها تشعر بالقلق على ابنها نوح ولكن تطمئنها "مشيقة"، يخبر صقر عبد الله ألا يعرف أحد بعمله معه ويقول له إن عمله سيبدأ الآن.

تأخذ الشرطة "مشيقة" وغالية لعرضهما على النيابة ولكن يتقابلا مع عبد الله وصقر ويعطي الأخير الشاي لغالية و"مشيقة"، وبعد وقت يتألم الاثنين ليطلب صقر من الظابط نقلهما على المستشفى ليوافق الظابط ويتصل بالإسعاف.

تأتي الإسعاف وتنقل "مشيقة" وغالية على المستشفى وينتظر عبد الله وصقر بالخارج للاطمئنان عليهما ولكن يأتي الظابط ليخبرهما أنه لا يسمح بوجودهما تبعاً للتعليمات وعليهما الانتظار بـ استراحة المستشفى ولكن قبل ذهابهما يخرج الطبيب ويخبرهما أنه لم يستطيع إنقاذ "مشيقة" وغالية وأن السم انتشر وماتا.

مسلسل بـ 100 راجل سمية الخشاب اعمال سمية الخشاب الفنانة سمية الخشاب سما إبراهيم

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