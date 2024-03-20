سفير إسبانيا بالقاهرة يشيد بالعلاقات بين بلاده ومصر

أشاد سفير إسبانيا لدى القاهرة السفير ألبارو إيرانثو بالعلاقات التي تربط بين بلاده ومصر في كافة المجالات خاصة على الصعيد السياسي.



وأشار السفير، في كلمته خلال حفل الإفطار الذي أقامه للصحفيين والإعلاميين بمناسبة شهر رمضان المبارك، إلى الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى حيث زار رئيس وزراء إسبانيا ثلاث مرات خلال نحو عام، كما قام وزير الخارجية الإسباني بزيارة مصر الأسبوع الماضي واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أجرى مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية.



كما استعرض السفير الإسباني التعاون بين القاهرة ومدريد في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.



وعن الوضع في قطاع غزة، قال السفير ألبارو إيرانثو "إننا نشعر بحزن عميق بسبب الوضع في غزة.. لافتا إلى أن بلاده تدعو إلى وقف إطلاق النار في القطاع".