عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير إسبانيا بالقاهرة يشيد بالعلاقات بين بلاده ومصر

سفير إسبانيا لدى
سفير إسبانيا لدى القاهرة السفير ألبارو إيرانثو

 أشاد سفير إسبانيا لدى القاهرة السفير ألبارو إيرانثو بالعلاقات التي تربط بين بلاده ومصر في كافة المجالات خاصة على الصعيد السياسي. 


وأشار السفير، في كلمته خلال حفل الإفطار الذي أقامه للصحفيين والإعلاميين بمناسبة شهر رمضان المبارك، إلى الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى حيث زار رئيس وزراء إسبانيا ثلاث مرات خلال نحو عام، كما قام وزير الخارجية الإسباني بزيارة مصر الأسبوع الماضي واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أجرى مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية.


كما استعرض السفير الإسباني التعاون بين القاهرة ومدريد في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية. 


وعن الوضع في قطاع غزة، قال السفير ألبارو إيرانثو "إننا نشعر بحزن عميق بسبب الوضع في غزة.. لافتا إلى أن بلاده تدعو إلى وقف إطلاق النار في القطاع".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

تراكم كميات كبيرة من القمامة في حرم السكة الحديد بالإسكندرية.. وتوجيه عاجل من المحافظ

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

ترشيحاتنا

لفافات هيروين.. الجنايات تبرئ شقيقين من تهمة تجارة المخدرات ببولاق الدكرور

الخارجية الأمريكية: موقفنا الرافض لتهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة لم يتغير

في غفلة منها .. سقوط المتهمين بسرقة حقيبة فتاة أجنبية بالعجوزة

واشنطن تعلن موقف بلينكن من حضور اجتماع مع الوفد الإسرائيلي بشأن رفح

آلاف المصلين من جنسيات مختلفة يؤدون العشاء والتراويح بالأزهر.. فيديو

منهم مصر .. بلينكن يجتمع مع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة غدًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب لبن ودقيق.. طريقة عمل القشطوطة زي الجاهزة

تبدأ من 86 ألف جنيه .. أرخص 6 سيارات في السوق المصري

ضيق أوي وبطنها مكشوف .. ظهور مثير لـ جوهرة

بدلة غير تقليدية.. مي سليم تثير ضجة في أحدث ظهور |شاهد

فيديو

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

جمدت بويضاتي.. ناهد السباعي تكشف سر رفضها الزواج ومواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

اﻟﻤﺰﻳﺪ