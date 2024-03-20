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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طرح بوسترات منفردة لأبطاله.. تعرّف على شخصيات مسلسل «بقينا اتنين» |صور

شريف منير
شريف منير

يستعد صناع مسلسل "بقينا اتنين" لعرض العمل، بعدما تأكد عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024، حصريا عبر شاشات "cbc" و "cbc دراما" ومنصة WATCH IT ، إذ يتبقى يوم تصوير واحد فقط لفريق العمل، الذي يقوم ببطولته النجوم شريف منير، رانيا يوسف، وإدوارد، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونشرت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية المنفردة لأبطال العمل، بعد ما نشرت منذ أيام البوستر الرسمي للمسلسل، ويتصدره النجون شريف منير و رانيا يوسف، وتظهر البوسترات شخصيات المسلسل كاملة، حيث  يقدم نجوم العمل شخصيات درامية تتلاقى مع الواقع اجتماعيا، إذ يقدم المسلسل قصة درامية اجتماعية، في إطار لايت لا يخلو من التشويق، حول علاقات الزواج في مجتمعنا المصري وتأثير انفصال الزوجين بعد سنوات من الزواج على حياتهم وحياة من حولهم جميعا.

تعرف على شخصيات أبطال "بقينا اتنين"

ويقدم النجم شريف منير في أحداث مسلسل "بقينا اتنين" شخصية "أدهم" وزوجته رانيا يوسف تقدم شخصية "ياسمين"، فيما يقدم إدوارد شخصية "ياسر" صديق "أدهم" المقرب، ويظهر الفنان الراحل طارق عبدالعزيز في آخر ظهور له بشخصية "شريف" بينما تقدم مروة عبدالمنعم شخصية "ريكو" و يوسف عثمان يقدم شخصية "سيف"، وتقدم الفنانة القديرة ميمي جمال شخصية "نادية".

كما يظهر في الأحداث عدد من الشخصيات الأخرى، إذ تقدم نانسي هلال شخصية "ريم" ابنة شريف منير ورانيا يوسف، بينما تقدم عزة لبيب شخصية "سناء"، ويقدم ياسر الطوبجي شخصية "عاصم"، بينما يقدم تامر فرج شخصية "زين"، ويقدم محمد نشأت شخصية "يحيي"، ونبيل علي ماهر يقدم شخصية "دكتور حاتم"، بينما يقدم الفنان القدير عزت زين شخصية "سامي"، ويقدم زياد الشرقاوي شخصية "مروان".

الجدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت تشويقي كوميدي، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، ويعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض خصريا عبر قنوات "CBC" و "CBC دراما" ومنصة WATCH IT.

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