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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حقيقة مش تمثيل | صدقي صخر يتقدم لخطبة جيهان الشماشرجي .. صور

صدقي صخر وجيهان
صدقي صخر وجيهان

قام اليوم النجم صدقي صخر بالتقدم لطلب يد جيهان الشماشرجي في كواليس تصوير مسلسل كامل العدد + ١.

عرضت الحلقة العاشرة اليوم من مسلسل كامل العدد + ١ وشهدت الاحداث أن أنجي قد ظلمت كريم وأنه برئ من خيانته لها وأنه يحبها مما دفعه للتقدم لطلب يديها وسط جو رومانسي.

خلال الحلقات الماضية جاءت ردود أفعال الجمهور إيجابية حول مدى روعة كريم (صدقي صخر) وكيف يكون رجل مثالي بهذا الشكل.

ويشارك الفنان صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بـ 3 أعمال فنية هم كامل العدد + ١ الذي يعرض علي قناة  On ومنصة شاهد ومسلسل فراولة علي قناة DMC ومنصة Watch it ومسلسل لانش بوكس على قناة النهار

حيث يقدم صدقي صخر في مسلسل كامل العدد + ١ شخصية تحمل اسم كريم، ويضم العمل عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم: دينا الشربيني، صدقي صخر، شريف سلامة، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

ويشارك في مسلسل فراولة بشخصيته إبراهيم، والعمل من بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد علي.

وفي مسلسل لانش بوكس، ويقدم دور حامد، وهو عمل مأخوذ من مسلسل امريكي، وهو من بطولة غادة عادل، جميلة عوض وفدوى عابد وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف عمرو مدحت وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

ويعتبر مسلسل صوت وصورة هو أحدث أعمال صدقي صخر بشخصية لطفي عبود وقد احتل رقم ١ في مشاهدات منصة Watch it  منذ بداية عرض حلقاته، بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر، فدوى عابد ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وتم عرضه علي قناة dmc  ومنصة watch it

كما عرض مؤخراً لصدقي صخر فيلم "أنف وثلاث عيون" بدور العرض المصرية والعربية المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، من إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار وائل حمدي.
 

صدقي صخر جيهان الشماشيرجي مسلسل كامل العدد ١

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