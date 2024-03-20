أقيم اليوم عزاء والد زوجة بهاء سلطان من مسجد الشرطة بمدينة نصر.

تصدر الفنان بهاء سلطان محرك البحث جوجل، عقب بكائه وتلاوته القرآن بجوار جثمان والد زوجته، فما قصة هذا المشهد؟

حرص الفنان بهاء سلطان على مرافقة جثمان حماه الى مثواه الأخير، حيث تم تشييع الجثمان من أحد المساجد بمنطقة عابدين.

أعلنت والدة زوجة بهاء سلطان، موعد ومكان تشييع جثمان زوجها، حيث كتبت عبر فيسبوك: صلاة الجنازة إن شاء الله، الأربعاء.

تصدر الفنان بهاء سلطان محرك البحث جوجل، عقب بكائه وتلاوته القرآن بجوار جثمان والد زوجته، فما قصة هذا المشهد؟

حرص الفنان بهاء سلطان على مرافقة جثمان حماه الى مثواه الأخير، حيث تم تشييع الجثمان من أحد المساجد بمنطقة عابدين.

أعلنت والدة زوجة بهاء سلطان، موعد ومكان تشييع جثمان زوجها، حيث كتبت عبر فيسبوك: صلاة الجنازة إن شاء الله، الأربعاء، بعد صلاة الظهر، في مسجد الطباخ، عابدين.

عزاء والد زوجة بهاء سلطان

عزاء والد زوجة بهاء سلطان

عزاء والد زوجة بهاء سلطان