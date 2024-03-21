بط وحفاضات.. أغرب جوائز الدورات الرمضانية في مصر

جوائز الدورات الرمضانية.. يأتي شهر رمضان المبارك مع عادات وتقاليد مفضلة لدى المصريين، خاصة محبي كرة القدم.

وينتظر الشباب في جميع المحافظات الشهر الكريم لبدء الدورات الرمضانية للعب كرة القدم.

ومنذ بداية شهر رمضان 2024، أصبحت الدورات الرمضانية لكرة القدم حديث مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع على نطاق جميع محافظات الجمهورية، وذلك بسبب الجوائز المختلفة التي تم توزيعها هذا العام، والتي لاقت إعجاب الجماهير.

واختلفت هذه الجوائز بين محافظة وأخرى، ولكن اجتمع الجميع على تلبية احتياجات الأسرة المصرية عن طريق هذه الجوائز.

وفي الفيديو التالي، نكشف تفاصيل جوائز الدورات الرمضانية 2024 بالمحافظات المصرية، وأسباب تصدرها مواقع التواصل الاجتماعي.