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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي: انتصار العاشر من رمضان أعاد للأمة العربية عزتها وكرامتها

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا وبرلمانا وجيشا؛ بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وقال العسومي، في بيان، إن الجيش المصري العظيم  قدم تضحيات عظيمة خلال حرب العاشر من رمضان، استعاد خلالها جزءا غاليا من أرض الوطن هي سيناء، مؤكدا أنها ملحمة تاريخية صنع خلالها الجيش المصري المعجزات، وأعاد للأمة العربية عزتها وكرامتها.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن خالص تمنياته لجمهورية مصر العربية بتحقيق مزيد من التقدم والازدهار، داعيا الله أن يرحم شهداء النصر، وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها.

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