قرار عاجل من الزراعة بشأن أسد التجمع .. تفاصيل

ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية فيديو يحتوي على أسد صغير "شبل" يتجول بشوارع القاهرة بمنطقة التجمع مما أثار القلق والذعر تجاه المواطنين.

الأسد بحديقة الحيوان



وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياه البرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استلمت الشبل "شبل التجمع" ، وتم إيداعه بحديقة حيوان بني سويف .







وقد كشفت التحريات الأخيرة في واقعة أسد التجمع أن صاحبه يبلغ من العمر 62 عامًا، مقيم في مدينة نصر، وذهب في زيارة لصديق له بفيلا في التجمع الأول مصطحبًا الشبل الساعة 3 فجرًا.

ثم تركه في حديقة الفيلا وذهب رفقة أصدقائه إلى الداخل، إلا أن الشبل استطاع الفرار من الحديقة والخروج إلى الشارع ولم يستطيعوا العثور عليه حتى تم اكتشافه في الساعة 2 ظهرًا من أمس، الثلاثاء، بواسطة سكان المنطقة.

أسد التجمع



وقد كشفت التحريات الأخيرة في واقعة أسد التجمع أن صاحبه يبلغ من العمر 62 عامًا، مقيم في مدينة نصر، وذهب في زيارة لصديق له بفيلا في التجمع الأول مصطحبًا الشبل الساعة 3 فجرًا.

ثم تركه في حديقة الفيلا وذهب رفقة أصدقائه إلى الداخل، إلا أن الشبل استطاع الفرار من الحديقة والخروج إلى الشارع ولم يستطيعوا العثور عليه حتى تم اكتشافه في الساعة 2 ظهرًا من أمس، الثلاثاء، بواسطة سكان المنطقة.



ووفقًا لقانون العقوبات، تكون عقوبة إيواء حيوان مفترس يعرض حياة المواطنين للخطر الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5 أعوام.

كما تصل العقوبة للإعدام إذا اقترنت هذه الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررًا أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد.