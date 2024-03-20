شاهد.. أول فيديو لـ أسد التجمع بعد السيطرة عليه.. اعرف مكانه الآن

حصل موقع "صدى البلد" على أول فيديو لـ " أسد التجمع" الذى عثر عليه أمس الثلاثاء الموافق 19 مارس، بمساعدة النجدة .

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياه البرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استلمت الشبل "شبل التجمع" ، وتم إيداعه بحديقة حيوان بني سويف .





وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بإمساك صاحب فيلا لأسد صغير يتجول داخل فيلته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وكان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية فيديو لـ أسد صغير "شبل" يتجول بشوارع القاهرة بمنطقة التجمع مما أثار القلق والذعر تجاه المواطنين.

السيطرة على أسد التجمع

فانتقلت إلى المكان وتمت السيطرة عليه والإمساك به بواسطة شبكة وتسليمه لوزارة الزراعة.

وكانت السلطات المصرية قد بدأت في البحث عن صاحب الأسد وقامت بتفريغ كاميرات المراقبة في الشوارع المحيطة وسؤال شهود العيان لمعرفة خط سيره والتوصل إلى المكان الذي خرج منه وضبط صاحبه.

يذكر أن القانون المصري يحظر اقتناء الحيوانات الخطيرة إلا بموافقة السلطات، حيث وافق مجلس النواب، نهائيا على مشـروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في مايو الماضي.

كما تصل العقوبة للإعدام إذا اقترنت هذه الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررًا أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد.

وقد كشفت التحريات الأخيرة في واقعة أسد التجمع أن صاحبه يبلغ من العمر 62 عامًا، مقيم في أحد أحياء مدينة القاهرة، وذهب في زيارة لصديق له بفيلا في التجمع الأول مصطحبًا الشبل الساعة 3 فجرًا.

ثم تركه في حديقة الفيلا وذهب رفقة أصدقائه إلى الداخل، إلا أن الشبل استطاع الفرار من الحديقة والخروج إلى الشارع ولم يستطيعوا العثور عليه حتى تم اكتشافه في الساعة 2 ظهرًا من أمس، الثلاثاء، بواسطة سكان المنطقة.