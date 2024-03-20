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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أسد يتجول بشوارع التجمع| ماذا حدث له.. وما هي تفاصيل الواقعة؟

اسد بالشارع
اسد بالشارع

ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية فيديو يحتوي على أسد صغير يتجول بشوارع القاهرة مما أثار القلق والذعر تجاه المواطنين.

اسد بشوارع التجمع 

أسد يتجول بشوارع القاهرة

وكشف الدكتور صبري زينهم، مدير الطب البيطري، تفاصيل ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو يظهر أسدًا صغيرًا يتجول بمحيط فيلا بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، مما أثار الرعب بين سكان المنطقة.

وقال زينهم في تصريحات إعلامية، إن ما حدث أن شبل صغير، يبدو أن أحد الأهالي أراد اقتناءه وتسرب من حديقة الفيلا.

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وأضاف: ليس لدينا أدوات في الطب البيطري، لاصطياد الكلاب أو الأسود، وتم إبلاغ النجدة التي حضرت على الفور، من أجل تقييده، كما تم عمل محضر شرطي بالواقعة.

وأوضح: الشبل المضبوط، غير مؤذي، وما أثار ذعر الناس هو وجوده في الشارع دون قيود.

ماذا حدث بأسد القاهرة؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر أسدًا صغيرًا يتجول بمحيط فيلا بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، مما أثار الرعب بين سكان المنطقة.

اسد القاهرة 

وقال مصدر أمني: بعد ساعة واحدة من العثور عليه يتجول بشوارع التجمع الأول، قبل وقت الإفطار، تم السيطرة عليه والإمساك به بواسطة شبكة وتسليمه لوزارة الزراعة لبيان وجود تصريح بتربيته من عدمه.

أسد التجمع

تصدر هاشتاج "أسد التجمع" قائمة المحتوى الرائج على فيسبوك، بعد تداول الفيديو بساعات قليلة، متخطيا الحلقات الجديدة من مسلسلات رمضان، التي عادة تتصدر قوائم التريند بسبب بعد المشاهد.

أسد أسد يتجول بشوارع القاهرة ماذا حدث بأسد القاهرة التجمع أسد التجمع أسد القاهرة

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