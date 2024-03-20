2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

تحركت أسعار الذهب في مصر، اليوم عاشر أيام رمضان ، بعد هبوط عدة مرات الأيام الماضية ، حتى سجل عيار 21 نحو 3050 جنيها للشراء اليوم بعد 2,915 جنيها، فيما تجرك سعر الجرام عيار 14 إلى 2,000 جنيه.

وشهدت أسعار الذهب قفزت بقوة قبل أسبوع نتيجة ارتفاع سعر الأوقية إلى مستويات تاريخية عالميا لامست 2180 دولارا لأول مرة بينما تراجع الاسعار اليوم مجددا، مع هبوط سعر الدولار محليا إلى نحو 74 جنيها في البنوك بعد 50.85 جنيه.

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أسعار الذهب اليوم عيار 21

اما عن العيار الأكثر شيوعا في سوق الصاغة، وهو سعر عيار 21 ، فتحرك مجددا في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، ولكن بعد أن سجل أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا،، سجل اليوم نحو 3,000 جنيه للبيع.

الذهب عيار 18

وشهد سعر العيار الشهير 18 تحركا فبعد ان سجل 2,499 جنيها للبيع، سجل 2,614 للشراء اليوم، ولكن يظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع القاسية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

كم سعر جرام الذهب؟

ويطرح الكثير من المهتمين بأسعار الأصفر سؤال حول سعر جرام الذهب كم؟، خاصة في أيام الإجازات والمناسبات، لمعرفة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في المحلات.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الجرام عيار 24 ، تحرك لنحو 3,486 جنيها للشراء بعد 3,331 جنيها للبيع، ويظل عيار 24 الأعلى في السوق مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء الجنيهات الذهب والسبائك بأوزانها المختلفة.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجنيه الذهب قفز خلال ساعات بقيمة نحو 800 جنيه، والذي يرغب الكثير في شراؤه من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تراجعا ليبدأ من نحو 24,400 بعد 23,560 جنيه للشراء ، ويظل منخفضا من 24600 جنيه قبل يومين ، فيما سجل 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب على مستوى أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد في الأربعاء : 3,486 جنيها للشراء و 3,429 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء : 3,050 جنيها للشراء و 3,000 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأربعاء : 2,614 جنيهًا للشراء و 2,571 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الأربعاء : 2,000 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء عيار 24 : 24,400 جنيه للشراء و 24,000 جنيه للبيع.

كم سعر الأونصة اليوم؟

كم سعر الأونصة اليوم؟، من أهم ما يبحث عنه المستثمرون والراغبون في حفظ أموالهم، لمتابعة تطورات سعر الذهب، وفي الغالب تزن نحو (31.1 جرام) عيار 24 قيراط، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها، وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية قفزة تاريخية ليصل نحو 2156 دولارا بعد 2180 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويبحث المشترون عن الذهب بدون مصنعية وبالمصنعية على كل جرام، عند الشراء ويتم إضافة سعر المصنعية بعيدا عن سعر الأصفر، وهو ما يبحث عنه المقبلين على الشراء خاصة المشغولات والسبائك، ويتغير من تاجر إلى آخر.

وعند حساب سعر المصنعية، تكون في الغالب بدءا من 80 وحتى 200 جنيه كزيادة على السعر ، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فأكثر، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها أقل بكثير من المشغولات