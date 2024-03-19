رغم التراجع العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء واصلت الارتفاع بالأسواق المحلية، على الرغم من تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم الثلاثاء، لتحديد مصير أسعار الفائدة.

وصعد سعر الذهب بنحو 20 جنيهًا إضافية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الإثنين، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3050 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 7 دولارات لتسجل 2154 دولارًا.

و تترقب الأسواق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، خلال اليوم وغدًا الأربعاء، لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط تزايد التوقعات بالإبقاء عليها دون تغير.

سعر الذهب عالميا

وعالميا، سجل سعر الذهب 2153 دولارا للاوقية.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2614 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3050 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3486 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24.400 جنيه

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2980 جنيهًا.

واختتمت التعاملات أمس عند مستوى 3030 جنيهًا، في ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 5 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2156 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2161 دولارًا.