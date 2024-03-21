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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد السعودي يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي لبحث ملف غزة

أرشيفية
أرشيفية

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وفي وقت سابق الأربعاء، التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في جدة، نظيره الأمريكي.

واستعرض الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة بذل الجهود كافة لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحّة.

ووصل بلينكن إلى مدينة جدة الأربعاء في مستهل جولة إقليمية تشمل أيضاً مصر وإسرائيل.

والسعودية هي المحطة الأولى في الجولة السادسة لبلينكن في الشرق الأوسط منذ بدء حرب إسرائيل على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

 

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