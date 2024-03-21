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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تشييع جنازة والدة رانيا فريد شوقي ظهرا من مسجد عبد الرحمن الكواكبي بالعجوزة

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

قررت أسرة الفنانة رانيا فريد شوقي، تشييع جثمان والدة الفنانة ظهر اليوم الخميس، من مسجد عبد الرحمن الكواكبي بالعجوزة

وفاة والدة رانيا فريد شوقي

توفيت منذ قليل والدة الفنانة رانيا فريد شوقي.

وكتبت الفنانة ناهد السباعي علي حسابها الشخصي:إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلي رحمة الله أرملة جدي السيدة سهير ترك ووالدة خالتي رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي.

 

تصريحات رانيا فريد شوقي 

وقالت الفنانة رانيا فريد شوقي أنها تعرضت للسحر من قبل وأنها أكتشفت الأمر عن طريق الصدفة.

وأضافت رانيا فريد شوقي فى تصريحات تليفزيونية، أنها اكتشفت وجود السحر أثناء أنتقالها لمنزل جديد ، ولم تتوقع أنه سحر.

واستكملت رانيا فريد شوقي ، معلقة: لقيت حاجة غريبة كان كيس كله دبابيس وجواه دبابيس وافتكرت العيال بتلعب مكتشفتوش غير لما عزلت البيت التاني ، وكان عندي واحدة صاحبتي قالتلي دا عمل وشكله مش طبيعي

فريد شوقي رانيا فريد شوقي وفاة والدة رانيا فريد شوقي والدة رانيا فريد شوقى مسجد الرحمن الرحيم شارع صلاح سالم

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