13 درجة مئوية بين النهار والليل| الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة والعظمى 27.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا مؤقتا بقيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، وهذا الارتفاع بسبب التأثر بكتل هوائية صحراوية، مؤكدة أن العظمى اليوم، الخميس، على القاهرة الكبرى تتراوح بين 26 و27 درجة مئوية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن الأجواء سوف تكون حارة خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية، وستكون أكثر حرارة في المناطق الجنوبية، مثل جنوب الصعيد، خاصة في فترة الظهيرة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه مع غياب أشعة الشمس سوف يحدث انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة ، لافتة إلى أن فرق درجات الحرارة اليوم بين فترات النهار والليل يتجاوز 13 درجة مئوية.