ارتفاع الحرارة.. تعرف على حالة الجو اليوم الخميس.. فيديو

عرضت القناة الأولى تقرير فيديو يوضح حالة الجو اليوم الخميس بالمحافظات، وكشفت القناة أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، وأن اليومهناك ارتفاع بدرجات الحرارة وتصل في القاهرة لـ 26 درجة.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر.

العظمى الصغرى

القاهرة 26 13

العاصمة الإدارية 26 13

6 أكتوبر 27 14

بنهــــا 26 13

دمنهور 26 14

وادي النطرون 27 13

كفر الشيخ 24 12

المنصورة 26 13

الزقازيق 26 14

شبين الكوم 26 13

طنطا 25 13

دمياط 20 12

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 26 12

السويس 26 13

العريش 21 12

رفح 20 13

رأس سدر 24 12

نخل 25 10

كاترين 19 08

الطور 29 14

طابا 25 15

شرم الشيخ 30 16

الإسكندرية 20 13

العلمين الجديدة 20 12

مطروح 19 13

السلوم 20 12

سيوة 24 10

رأس غارب 29 17

الغردقة 29 16

سفاجا 30 17

مرسى علم 30 17

شلاتين 27 18

حلايب 24 19

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 27 12

بني سويف 28 13

المنيا 30 13

أسيوط 29 12

سوهاج 30 13

قنا 31 14

الأقصر 30 13

أسوان 32 15

الوادي الجديد 31 13

أبوسمبل 32 15