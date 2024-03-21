أمطار وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقتي جازان ونجران.

وقالت الأرصاد السعودية في تقريرها عن حالة الطقس في المملكة، اليوم الخميس، إن الأمطار من الممكن أن تصل إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم والرياض، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشارت الأرصاد السعودية في التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أما عن حركة الرياح، فتوقعت الأرصاد أن تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.