عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مليش غيرك.. منة فضالي تهنئ والدتها بـ عيد الأم وتتمنى لها الشفاء

صدى البلد

‏شاركت الفنانة منة فضالي منشورًا عبر حسابها على إكس "تويتر" سابقاً.

وكتبت بمناسبة عيد الأم: “كل سنة وإنتي طيبة يا أمي وربنا يحفظك يارب ويشفيكي ويخليكي ليا لأني مليش غيرك كل سنة وكل أم طيبهً وبخير ربنا يحفظلنا كل أمهاتنا يارب”. 

الحالة الصحية لوالدة منة فضالي

وشاركت الفنانة منة فضالي، منشوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتبت: “عاوزة اشكر كل الناس اللي جاتلي المستشفي علشان يطمنو علي ماما و اللي اتصلو بجد الف شكر و فعلا المواقف بتبين آلناس في ناس معرفهاش والله جاتلي واتصلو و ناس كانت قريبه وكنت فاكراهم صحاب ولا فكرو حتي يسالو بس معلش ؟”. 

 

 

وتابعت: “وحقيقي بشكر من قلبي الرجولة كلها في عز ما هو مشغول مسابنيش الرجولة أمير كرارة”. 

وأشارت: “أنا أمي كان عندها كانسر في القولون وشلنا 90 في المية من القولون وعملنا تحويل مسار وحوار طويل جدا ولسه مكملين في المستشفي بس إن شاء الله تتحسن”. 

 

 

الفنانة منه فضالى تويتر سابقا منة فضالي مناسبة عيد الأم والدة منة فضالي موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

انخفاضات بنسبة 25%.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السيارات| فيديو

الإسكندرية تعلن عن إجراء عاجل استعدادًا لموجة طقس سيء وسقوط أمطار

رحيل زيزو عن الزمالك.. نجم سابق بالفريق يعلن مفاجأة للجماهير |فيديو

ترشيحاتنا

انتهاك قواعد اللعب.. مانشستر سيتي وتشيلسي يواجهان خطر الاستبعاد من الدوري الإنجليزي

هيئة الدواء توضح 7 إجراءات بسيطة لحماية الفم والأسنان

تقرير كارثي.. الأرصاد تحذر: فوضى منتظرة والطقس يخرج عن السيطرة عام 2050

مصرع 3 أشخاص في تفجير انتحاري أمام بنك بأفغانستان

الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي يتوافقان على ضمان نفاذ المساعدات ورفض تهجير الفلسطينيين

بالأسماء .. سحب ووقف تداول تشغيلات 25 نوع دواء من الصيدليات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيل لعلاج الصداع في نهار رمضان

إذا رأيته اقترب منه.. مضيفة جوية تكشف سر وجود مثلث أسود في الطائرة

بطريقة خاصة.. تاريخ احتفال جوجل بعيد الأم من كل عام| شاهد كيف

منى عبد الغني: «قلع الحجر» سيكون علامة فى الدراما.. والحجاب لا يعوقني عن التمثيل.. ولم أواجه صعوبة في اللهجة الصعيدية

فيديو

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ