مليش غيرك.. منة فضالي تهنئ والدتها بـ عيد الأم وتتمنى لها الشفاء

‏شاركت الفنانة منة فضالي منشورًا عبر حسابها على إكس "تويتر" سابقاً.

وكتبت بمناسبة عيد الأم: “كل سنة وإنتي طيبة يا أمي وربنا يحفظك يارب ويشفيكي ويخليكي ليا لأني مليش غيرك كل سنة وكل أم طيبهً وبخير ربنا يحفظلنا كل أمهاتنا يارب”.

الحالة الصحية لوالدة منة فضالي

وشاركت الفنانة منة فضالي، منشوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت: “عاوزة اشكر كل الناس اللي جاتلي المستشفي علشان يطمنو علي ماما و اللي اتصلو بجد الف شكر و فعلا المواقف بتبين آلناس في ناس معرفهاش والله جاتلي واتصلو و ناس كانت قريبه وكنت فاكراهم صحاب ولا فكرو حتي يسالو بس معلش ؟”.

وتابعت: “وحقيقي بشكر من قلبي الرجولة كلها في عز ما هو مشغول مسابنيش الرجولة أمير كرارة”.

وأشارت: “أنا أمي كان عندها كانسر في القولون وشلنا 90 في المية من القولون وعملنا تحويل مسار وحوار طويل جدا ولسه مكملين في المستشفي بس إن شاء الله تتحسن”.