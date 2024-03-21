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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

متزعلهاش.. أفكار لهدية سعرها بسيط في عيد الأم

عيد الأم
عيد الأم

21  مارس عيد الأم وهذا التاريخ يوم عالمي وفرصة لتكريم الأمهات وتقديرهن عن طريق الاحتفال بهذا اليوم الخاص.

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متزعلهاش.. أفكار هدية سعرها بسيط في عيد الأم
 

قالت خبيرة الاقتصاد المنزل هبة محمد فى تصريحات خاصة لصدي البلد، أنه في هذا اليوم، يمكنك تقديم الهدايا والزهور والبطاقات التهنئة لوالدتك للتعبير عن حبك وامتنانك لها، يمكنك أيضًا قضاء وقت 

 

مميز معها وإعداد وجبة خاصة أو ترتيب نشاط مميز لها.
 

و بالطبع لا يجب أن تتأثر سعادة والدتك بقيمة المادة المادية للهدية التي تقدمها. هناك العديد من الأفكار الرائعة للهدايا التي يمكن أن تكون بسيطة في السعر وفي الوقت نفسه تعبر عن مشاعرك وتقديرك لوالدتك. إليك بعض الأفكار:

1. بطاقة حب مصنوعة يدويًا: قم بكتابة رسالة مليئة بالحب والامتنان والتقدير على بطاقة تصنعها بنفسك. يمكنك استخدام الألوان والزخارف لتزيين البطاقة وجعلها فريدة وشخصية.

2. وجبة فطور خاصة: قم بتحضير وجبة فطور خاصة لوالدتك في صباح عيد الأم. قم بتحضير أطباقها المفضلة وتزيين الطاولة بشكل جميل. ستقدر والدتك الجهد الذي بذلته لإعداد وجبة لذيذة ومميزة لها.

3. جلسة استرخاء في المنزل: قم بتجهيز جلسة استرخاء لوالدتك في المنزل. قم بتحضير حوض استحمام دافئ مع زيوت عطرية وشموع، أو قدم لها مساج للقدمين أو للكتفين. ستشعر والدتك بالراحة والاسترخاء بعد هذه التجربة المميزة.

4. وقت ممتع معًا: قضِ وقتًا ممتعًا مع والدتك في يوم الأم. قم بتخصيص الوقت للقيام بنشاط تستمتع به معًا، مثل الذهاب لنزهة في الحديقة أو مشاهدة فيلم مفضل لديها أو لعب لعبة مشتركة. الوقت والاهتمام الذي تخصصه لها هو أكثر أهمية من أي هدية مادية.

5. إهداء ورقة مميزة: قم بكتابة قصيدة أو خاطرة صغيرة لوالدتك تعبر فيها عن مشاعرك وحبك لها. اجعلها مرتبطة بذكريات جميلة أو لحظات خاصة بينكما.

تذكر أن هدية العيد تعبر عن الحب والاهتمام الذي تكنه لوالدتك. لا تقاس القيمة بالثمن، بل بالمشاعر والجهود التي تبذلها لجعلها سعيدة.

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