شارك أحمد حسن ، نجم منتخب مصر السابق ، منشوراً عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “بعثة كرواتيا تصل اليوم للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر”.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر سيكون في تمام الساعة العاشرة مساءً غد الجمعة، على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. اللقاء سيتم بثه حصريًا عبر قناة أون تايم سبورتس.

وقد وجَّه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تعليماته للاعبين بضرورة احترام المنافس، خاصة أن منتخب نيوزيلندا قد تطور أداؤه في الفترة الأخيرة.

الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا سيواجه المنتصر من لقاء تونس وكرواتيا في نصف النهائي الثاني لبطولة كأس عاصمة مصر، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي في السبت المقبل.