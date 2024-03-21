الرئيس السيسي يكرم الأمهات المثاليات خلال احتفالية المرأة المصرية.. شاهد

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2024، الأمهات المثاليات.

وفي سياق متصل، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعدم ترك حفلة اليوم دون الحصول على حقها بالكامل.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته باحتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام ٢٠٢٤، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لن يصمت دون أن يوفر لكبار السن والأسر مبلغا ماليا.

ورد الدكتور مصطفى مدبولي، قائلا إنه سيوفر 5 مليارات جنيه لصندوق كبار السن، ولكن الرئيس طالبه بتوفير 5 مليارات أخرى لـ تنمية الأسرة، ليكون الإجمالي 10 مليارات جنيه.