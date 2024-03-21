الإصلاح والنهضة: الجمهورية الجديدة تترجم العدالة الاجتماعية إلى واقع حي

أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا بأن المواطن المصري على رأس قائمة أولويات القيادة السياسية وأن الجمهورية الجديدة دائمًا ما تترجم العدالة الاجتماعية إلى واقع حي.

وأضاف عبد العزيز بأن تأكيد الرئيس على ضرورة السيطرة على التضخم هو أمر حاسم من أجل السيطرة على غلاء الأسعار والذي يثقل كاهل المواطن المصري بشكل مباشر وتلحظه جميع الفئات الاجتماعية بشكل يومي، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول حاسمة وناجزة تتضافر فيها جهود الحكومة والمجتمع المدني وكافة الأطراف المعنية.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى تركيز الرئيس في توجيهاته على قطاعات التنمية البشرية في الموازنة العامة المقبلة وعلى رأسها الصحة والتعليم يمثل حجر الزاوية فيما يدعو إليه الحزب دائمًا من ضرورة العمل على بناء الفرد المنتج الفعال وتحقيق التماسك والأمن المجتمعي وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.





وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن ما تم خلال السنوات الماضية في بناء البنية التحتية وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وإرساء قواعد الدولة المصرية كان أمرًا ضروريًا وحاسمًا، وأن المرحلة المقبلة لابد أن يكون شعارها "بناء الإنسان" لضمان الانتقال بالجمهورية الجديدة إلى آفاق تتناسب مع حجم مصر كدولة إقليمية قوية وتحقق آمال وطموحات المواطن المصري وتكفل له حياة كريمة.