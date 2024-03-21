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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الرئيس السيسي يوجه بتخصيص 5 مليارات جنيه لكبار السن.. ونواب البرلمان: قرار يستهدف توفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

برلمانيون عن توجيهات الرئيس السيسي لكبار السن:

  •  تستهدف توفير حماية اجتماعية لهم
  •  السيسي يسعي لتوفير حياة كريمة لكبار السن
  • الدولة تسعي لتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين

 

 

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي التي تجلت في تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق دعم كبار السن، مؤكدين أنها تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأتي ايضا في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لكبار السن.

قالت مرفت الكسان عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق دعم كبار السن، تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأتي ايضا في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لكبار السن.

 

توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة

وأكدت “الكسان” لـ"صدى البلد"، أن قانون رعاية حقوق المسنين ضمن العديد من المزايا والحقوق لكبار السن فهو جاء تفعيلاً لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين،

 

وأوضحت النائبة، أن القانون يستهدف أيضا حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر، فضلاً عن رفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.

وفي السياق ذاته، أشادت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي التي تجلت في تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق دعم كبار السن، فضلا عن تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق تنمية الأسرة.

دعم كبار السن تهدف إلى تلبية احتياجاتهم

وقالت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم كبار السن تهدف إلى تلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم، لافتة الي أن الدولة تعمل على وضع رؤية وخطة شاملة لتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية لهم فضلا عن تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم.

 

وأشارت عضو مجلس النواب الي أن الدولة تقوم ايضا بتنظيم حوار مجتمعي سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فى كل مناحى الرعاية المتطلبة للمُسِنّين عبر دورها الاجتماعى، وتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة عبر الوزارات المعنية بتقديم الخدمات للمُسِنّين فى الجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية بتكلفة رمزية للمقتدرين والمقتدرات ودون مقابل لغير المقتدرين.

كما، أشادت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي التي تجلت في تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق دعم كبار السن، فضلا عن تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق تنمية الأسرة.

 

طلب السلع التموينية لكبار السن

وقالت “ سعيد” لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهتماما كبيرا بكبار السن والأسرة المصرية وذلك يأتي من عقيدة راسخة له بالتنمية الشاملة، لافتة الي أنها قامت بتقديم مقترح برلماني خلال الآونة الأخيرة بشأن  إنشاء سيستم و خط ساخن لطلب السلع التموينية لكبار السن علي غرار تقديم الخدمات الصحية والمعاش بالمنزل لهم وفقا لمشروع القانون الجديد الخاص بكبار السن.

 

وأضافت عضو مجلس النواب أنه على غرار ذلك لماذا لا تستغل وزارة التموين توجه الدولة الحميد في مساعدة كبار السن و أيضاً التوجه إلى الرقمنة وزيادة الحوكمة بعمل سيستم خاص بصرف المواد التموينية لهم وإتاحة توصيلها إلى المنزل في حال احتياج المستهلك أسوة بالمعاشات والخدمات الصحية؟

 

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