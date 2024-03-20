رضوان : مصر رسخت مفاهيم حقوق الإنسان لنزلاء مراكز الإصلاح بأفضل صورها

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مصر رسخت مفاهيم الحفاظ على حقوق الإنسان فى التعامل مع النزلاء داخل مختلف مراكز الإصلاح فى أرفع صورها موجهاً التحية والتقدير للحكومة بصفة عامة ووزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بصفة خاصة على ما تقوم به من جهود كبيرة وناجحة فى تطوير وتحديث جميع مراكز الإصلاح والتأهيل وتوفير جميع الإمكانيات والرعاية الشاملة والاجتماعية والصحية لجميع المسجونين.



وأشاد " رضوان " فى بيان له أصدره إليوم بالنفى الواضح والحاسم الصادر من مصدر أمنى والذى نفى فيه صحة ما تداول عبر وسائل إعلامية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تعرض النزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لإساءة المعاملة.



مؤكداً أن مثل هذه الشائعات والأكاذيب التى تبثها الوسائل الإعلامية لقوى الشر والإرهاب والظلام تؤكد أن مصر لاتزال مستهدفة من مثل هذه الجماعات الارهابية.



وأعلن النائب طارق رضوان اتفاقه التام مع تأكيد المصدر بأن مراكز الإصلاح والتأهيل يتوفر بها كل الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء، بما يضمن تأهيلهم وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن ماتم بثه من جماعة الأخوان الارهابية يأتى فى إطار ما دأبت إليه الجماعة الإرهابية بنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.