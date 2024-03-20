عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رضوان : مصر رسخت مفاهيم حقوق الإنسان لنزلاء مراكز الإصلاح بأفضل صورها

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مصر رسخت مفاهيم الحفاظ على حقوق الإنسان فى التعامل مع النزلاء داخل مختلف مراكز الإصلاح فى أرفع صورها موجهاً التحية والتقدير للحكومة بصفة عامة ووزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بصفة خاصة على ما تقوم به من جهود كبيرة وناجحة فى تطوير وتحديث جميع مراكز الإصلاح والتأهيل وتوفير جميع الإمكانيات والرعاية الشاملة والاجتماعية والصحية لجميع المسجونين.


وأشاد " رضوان " فى بيان له أصدره إليوم بالنفى الواضح والحاسم الصادر من مصدر أمنى والذى نفى فيه صحة ما تداول عبر وسائل إعلامية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تعرض النزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لإساءة المعاملة.


مؤكداً أن مثل هذه الشائعات والأكاذيب التى تبثها الوسائل الإعلامية لقوى الشر والإرهاب والظلام تؤكد أن مصر لاتزال مستهدفة من مثل هذه الجماعات الارهابية.


وأعلن النائب طارق رضوان اتفاقه التام مع تأكيد المصدر بأن مراكز الإصلاح والتأهيل يتوفر بها كل الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء، بما يضمن تأهيلهم وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن ماتم بثه من جماعة الأخوان الارهابية يأتى فى إطار ما دأبت إليه الجماعة الإرهابية بنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

عودة للأجواء الباردة وسقوط الأمطار.. مفاجأة غير متوقعة فى الطقس

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

تراكم كميات كبيرة من القمامة في حرم السكة الحديد بالإسكندرية.. وتوجيه عاجل من المحافظ

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

ترشيحاتنا

تعرف على مجموعة مصر في أولمبياد باريس 2024

بلوجر راحت البيت للتانية وضربتها| فيديو تيك توك ينتهي بخناقة بحدائق الأهرام

خسارة وانسحاب 3 مصريين من نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية بمنافسات التنس

فتاوى الصائمين |هل تضاعف السيئات في شهر رمضان؟ الإفتاء تجيب

قرار عاجل من الزراعة بشأن أسد التجمع .. تفاصيل

مصري ودولارات .. سقوط المتهمين بسرقة خزينة فندق تربية كلاب بالجيزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوية ويتقطع |فستان بدرة يضعها في مأزق مع رامز جاب من الآخر

اقتصادي جدا.. طريقة عمل الجلاش المورق بدون لحمة وبيض

مفتوح أوي.. ناهد السباعي بملابس جريئة تثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

بالعباية .. إلهام شاهين بإطلالة على النيل تشعل السوشيال ميديا

فيديو

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

اﻟﻤﺰﻳﺪ