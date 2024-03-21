10 مليارات لصندوقي رعاية الأسرة وكبار السن.. السيسي لوزيرة التضامن: لازم تاخدي حقك

وجه الرئيس السيسي بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق دعم كبار السن، كما وجه بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق تنمية الأسرة.

احتفالية يوم المرأة المصرية

جاء ذلك اليوم الخميس، في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2024، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة .

وكان الرئيس السيسي مازح وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، قائلًا لها: “لازم تاخدي حقك يا دكتورة”.

وقالت الدكتورة نيفين القباج "كل وقت ومصرنا الحبيبة تتخطى الصعاب بمزيد من الفكر والوعي والعمل". وأوضحت أنه من المكارم العظيمة توقير كبار السن ونحن نقر بكبار السن وحقوقهم وتكافؤ فرصهم دون تمييز ضد أي مواطن.

وأشارت القباج إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون حماية ورعاية كبار السن باعتبارهم أصحاب العمر الذهبي، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر. وأن مصر أولت للأسرة المصرية رعاية خاصة 14٪؜ من إجمالي الدعم النقدى لكبار السن من تكافل وكرامة.

كما أوضحت القباج أنه تم إصدار قانون العمالة غير المنتظمة وذلك بالتعاون مع وزراة العمل موضحة أن وزارة التضامن تتحمل كافة انتقالات كبار السن فوق سن السبعين عاما.