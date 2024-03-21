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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: كلمة الرئيس فى عيد الأم تضمنت رسائل مهمة لدعم المرأة المصرية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى،  وجه رسالة مهمة بحرصه والسيدة انتصار السيسى على المشاركة سنويا فى الاحتفال بعيد الأم، وتكريم الأمهات المثاليات، بالتأكيد على أن مصر لا تنسى كفاح وتضحيات وعطاء الأم المصرية، فى مختلف المجالات من أجل الحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع، حيث وصفها الرئيس بأنها ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية، والسند والدرع الواقية أمام محاولة النيل من عزيمة الوطن.


وأضافت النائبة أمل سلامة أن المرأة المصرية حققت إنجازات كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال القرارات والقوانين التى ساهمت فى تعزيز مكانة المرأة فى المجتمع والحفاظ على حقوقها وكرامتها، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار المجتمع والوطن، وشريكة فى بناء غد مشرق للدولة المصرية.


وأعربت عضو لجنة حقوق الإنسان عن شكرها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسى، للتوجيهات التى وجهها للحكومة لاستكمال مسيرة دعم المرأة المصرية، والتى تمثلت فى مراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين، وفى مقدمتها الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز.


وأوضحت أن توجيه الرئيس للحكومة بتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يساهم فى توفير فرص العمل للمرأة المعيلة، ويتيح لها الفرصة للإنفاق على أسرتها وأبناءها، كما يتيح أيضا تمكين المرأة من المشاركة الاقتصادية بفاعلية فى الاقتصاد القومى، والحد من نسبة البطالة، وتحقيق التوازن بين دور المرأة الانتاجى والاجتماعى.


وأشارت النائبة أمل سلامة إلى أن المرأة المصرية ناجحة فى المجالات المختلفة، ورفع مهاراتها فى الصناعات المطلوبة بسوق العمل وخصوصا فى المجالات التكنولوجية والرقمية، يزيد من فرص حصول المرأة على وظائف المستقبل.


كما أشادت النائبة أمل سلامة باستحداث محور لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية، فى المشروع القومية لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعال، وخصوصا أن أخلاقيات وقيم المجتمع تأثرت كثيرا خلال السنوات الأخيرة، بسبب ما يتم بث عبر وسائل السوشيال ميديا.

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