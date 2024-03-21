محافظ الإسماعيلية يعتمد مخططين تفصيليين للمناطق الصناعية

اعتمد محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة اليوم /الخميس/ مخططيين تفصيليين للمناطق الصناعية بالإسماعيلية.



وأوضح بشارة - في بيان له - أن تلك المخططات عبارة عن المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية الأولى والثانية بمدينة الإسماعيلية والمخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، وذلك في إطار تشجيع الاستثمارات وتوفير مناخ جيد للاستثمار داخل المناطق الصناعية.



وأكد المحافظ أن هذا المخطط يخدم الاستثمار بالمناطق الصناعية وتوزيع الصناعات المتجانسة وتحديد النسب البنائية، وعمل قواعد بيانات لنظم المعلومات الجغرافية للمناطق الصناعية لتسهيل كافة التعاملات المالية المستقبلية، للارتقاء بالخدمة وتسهيل عمل المستثمرين.



ومن جانبه، أشار مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية ماجد بسيوني إلى أنه تم إعداد المخطط عن طريق إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وإدارة الاستثمار ومديري المناطق الصناعية بالإسماعيلية والقنطرة شرق وتم مراجعتها من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومندوبي وزارة التنمية المحلية.