عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يعتمد مخططين تفصيليين للمناطق الصناعية

صدى البلد

اعتمد محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة اليوم /الخميس/ مخططيين تفصيليين للمناطق الصناعية بالإسماعيلية.


وأوضح بشارة - في بيان له - أن تلك المخططات عبارة عن المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية الأولى والثانية بمدينة الإسماعيلية والمخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، وذلك في إطار تشجيع الاستثمارات وتوفير مناخ جيد للاستثمار داخل المناطق الصناعية.


وأكد المحافظ أن هذا المخطط يخدم الاستثمار بالمناطق الصناعية وتوزيع الصناعات المتجانسة وتحديد النسب البنائية، وعمل قواعد بيانات لنظم المعلومات الجغرافية للمناطق الصناعية لتسهيل كافة التعاملات المالية المستقبلية، للارتقاء بالخدمة وتسهيل عمل المستثمرين.


ومن جانبه، أشار مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية ماجد بسيوني إلى أنه تم إعداد المخطط عن طريق إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وإدارة الاستثمار ومديري المناطق الصناعية بالإسماعيلية والقنطرة شرق وتم مراجعتها من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومندوبي وزارة التنمية المحلية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

مفاجأة ..أوبر في قضية حبيبة الشماع : سائقنا زور مستندات وتلاعب في الأبلكيشن

مفاجأة .. أوبر تتبرأ من سائقها المتهم بإنهاء حياة حبيبة الشماع

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

محمد عبد المنعم يفاجئ جماهير الأهلي بتصرف صادم يخص المارد الأحمر

هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

محافظ الشرقية: البنك الزراعي يقدم 750 ألف جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية

وزارة الشباب والرياضة تعلن التشكيل الجديد لمجلس إدارة إستاد القاهرة الدولي

قصور الثقافة تقدم العرض المسرحي "الدر المكنون" ضمن ليالي رمضان

محافظ الغربية يتفقد جراجات كفر الزيات وطنطا لمتابعة موقف المعدات الهندسية

"الرعاية الصحية" تطلق يومًا توعويًا لطب الأسنان لمنتفعي "التأمين الصحي الشامل"

محافظ القليوبية: تنسيق الجهود بين مختلف الجهات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال 2023

رئيس جامعة عين شمس يشيد بالعلاقات المتميزة مع اليابان

ترشيحاتنا

معجزة ربانية| توابل مذكورة في القرآن تحمى من أخطر الأمراض حتى السرطان

كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل 2024

فيفا يعلن إيقاف القيد لثلاثة فترات في 3 أندية سعودية شهيرة

عمر هاشم : الرسول أول من آخى بين المسلمين وغيرهم

إعلام فلسطيني : الاحتلال يرتكب جرائم ضد الإنسانية بسلاح تجويع المرضى

بيان مهم لحركة حماس بشأن مجمع الشفاء الطبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة والدتها.. هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا | شاهد

عملاق وثمنه نصف مليون دولار.. حكاية أغرب جاموس تايلاندي ظهر كنجم تليفزيوني|شاهد

قوام ممشوق.. ليلى علوي تستعرض رشاقتها | شاهد

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

فيديو

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ