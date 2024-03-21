محمود صوفي يحيي حفلة تكريم حفظة القرآن في الأزهر

أحيا المنشد والمبتهل الشاب محمود صوفي حفلة تكريم حفظة القرآن الكريم في الأزهر الشريف بحضور وكيل الازهر الدكتور الضويني والشيخ أحمد عمر هاشم ومفتي الجمهورية السابق الشيخ نصر فريد واصل.

ولد القارئ والمبتهل الشيخ محمود صوفي في الحادي عشر من يناير لعام ٢٠٠٢ والتحق بالأزهر الشريف طالبا ومتعلما بعناية من والديه الذين لمسا فيه الموهبة والصوت الحسن منذ نعومة أظفاره حين سمعاه يحاكي تلاوة إذاعية ولم يكن بلغ الخامسة من عمره حينئذ.

تدرج في المراحل التعليمية المختلفة في الأزهر الشريف وأتم حفظ القرآن بالمعاهد الأزهرية وبدأت موهبته تظهر في بداية المرحلة الإعدادية حيث صار ينشد ويؤدي الابتهالات الدينية في مساجد بمحافظة الفيوم مسقط رأسه ثم التحق بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف مكملا لتعليمه.

حصل القارئ والمبتهل الشيخ محمود صوفي على المركز الأول في مسابقة الإنشاد الديني على مستوى محافظة الفيوم وهو في الصف الثالث الإعدادي ثم حصل على المركز الأول في نفس المسابقة على مستوى الجمهورية لعامين متتاليين حين كان في الصف الأول والثاني الثانوي.

شارك في العديد من الاحتفالات الرسمية بالجامع الأزهر والمساجد الكبرى بالقاهرة وغيرها كما شارك في أمسيات كبار المبتهلين التي تقيمها وزارة الأوقاف المصرية .