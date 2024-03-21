تصفيات كأس العالم.. الأردن يفوز بثلاثية نظيفة على باكستان ويحتل وصافة المجموعة

أحرز موسى التعمري، لاعب فريق مونبيليه الفرنسي، هدفين ليقود منتخب الأردن للفوز على منتخب باكستان بثلاثة أهداف دون رد.

وتغلب منتخب الأردن على نظيره الباكستاني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

افتتح التعمري التسجيل للمنتخب الأردني في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، ووأضاف علي علوان الهدف الثاني للأردن في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 86، أتى هدف التعمري الثاني والثالث للمنتخب الأردني ليختتم اللقاء بفوز مستحق.

بهذا الفوز، رفع منتخب الأردن رصيده إلى أربع نقاط في المجموعة السابعة، متساويا مع منتخب طاجيكستان، بينما يتصدر المجموعة المنتخب السعودي بست نقاط.