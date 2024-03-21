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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير إسرائيلي: سنقتحم رفح رغم أنف العالم كله

صدى البلد

أعلن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إن جيش الاحتلال سوف يقتحم رفح في نهاية المطاف، ويلحق الهزيمة بحماس "حتى لو صار العالم كله ضد إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة".

وقال الوزير الذي يعد أحدث أكثر المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تصريحات صحفية: "سوف ندخل وننهي هذه المهمة، وأي شخص لا يفهم ذلك لا يفهم أنه قد تم الضغط على العصب الوجودي لليهود" بعملية طوفان الأقصى.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة أنه يجب ألا يكون هناك تشريد للمواطنين في غزة أو احتلال لأي أراض من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأضاف بلينكن أن أي عملية عسكرية كبرى في رفح ستعني المزيد من الوفيات وهناك سبل أفضل للتعامل مع  حماس، مشددًا أن ملايين المدنيين في رفح ليس لهم مكان يذهبون إليه إذا نفذت إسرائيل عملية برية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنه يمكن التعامل مع حماس دون عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة تكتسح رفح، مضيفًا أنه سيجري  محادثات الأسبوع المقبل مع نظرائه الإسرائيليين للتأكيد أن أي عملية عسكرية في رفح ستكون خطأ.

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