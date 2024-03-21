زيلينسكي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى توفير المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، زعماء الاتحاد الأوروبي على توفير المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي في كلمته أمام اجتماع المجلس الأوروبي، "إن كل وسائل الدفاع الجوي المقدمة لأوكرانيا، ولا سيما من قبل الدول الأوروبية، تحافظ على حياة مدننا"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي الحالية ليست كافية لحماية أراضينا بأكملها من الجيش الروسي، والأمر لا يتعلق بمئات الأنظمة، ولكن برقم يمكن تحقيقه ــ لحماية كامل أراضي أوكرانيا. وأنا أحثكم على المساعدة في حماية مدننا ــ خاركيف، وسومي، ودنيبرو، وأوديسا، وخيرسون، وغيرها.

وتابع "يتعين علينا أن نوفر حماية موثوقة للسماء فوق خط المواجهة. وقال زيلينسكي: "نحن بحاجة إلى جعل بوتين يخسر المعركة من أجل السماء الأوكرانية، وإذا فعل ذلك فسوف يخسر الأرض أيضًا".