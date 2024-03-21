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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صاحبه رماه وهرب.. حل لغز العثور على جثة بمقابر أكتوبر

صدى البلد

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز العثور على جثة شاب مصاب بكسور في الأنف والساق وسحجات بالظهر والبطن، وعثر عليها داخل المقابر بالقرب من الجبل.

 

وكانت البداية بتلقي اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية، بلاغا من قسم حدائق أكتوبر يفيد بالعثور على جثة شخص في المقابر، تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الذي كلف العميد محمد أمين بسرعة كشف غموض الواقعة.

 

ونجح العقيد أحمد نجم مفتش المباحث والرائد فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر، في كشف ملابسات الواقعة برمتها، وتبين من خلال جمع التحريات أن الجثة لمسجل خطر، توجه بصحبة زميله لسرقة أعمدة الاتصالات، وعندما صعد إلى أعلى أحد الأعمدة اختل توازنه وسقط ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، ليقوم شريكه بجره من داخل المنطقة الجبلية إلى المقابر ويتركه جثة هامدة.

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