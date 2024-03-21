مصطفى بكري يكشف حقيقة زواج إسماعيل هنية بفتاة تصغره بعشرات السنين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه انتشرت شائعة مغرضة بأن اسماعيل هنية، رئيس حركة حماس، تزوج فتاة تصغره بعشرات السنوات، مشيرا إلى أنه اهتم بشكل كبير بهذا الخبر، واكتشفت أنه مفبرك بغرض النيل من هنية وحركة حماس.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه كيف لرجل فقد العشرات من عائلته، ومسلسل القتل المستمر ضد اهلنا في غزة، أن يتزوج، مؤكدا أن إسماعيل هنية لم يتزوح في حياته سوى مرة واحدة وأي شئ غير ذلك هو اشاعة مغرضة.

وتابع مصطفى بكري، أن محاولة النيل من شخص من رموز المقاومة أمر سخيف وشائعات لا تتساوى إلا مع الشائعات التي يقوم بها الإخوان، مؤكدا أنه لا خلاف مع المقاومة الفلسطينية التي تحارب العدو الصهيوني.

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار إلى أنه لا خيار أمامنا غير دعم المقاومة الفلسطينية بغض النظر عن الاختلاف.