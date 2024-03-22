مابيحبوش السهرات الرمضانية.. أبراج تحب قعدة البيت أكثر من الخروج

يحب عدد كبير من الأشخاص السهر خارج المنزل في شهر رمضان وقضاء أوقات ممتعة والاماكن العامة، ولكن هناك بعض الأبراج لا يحبون الخروج من المنزل كثيرا خاصة في الليل ويفضلون البقاء في المنزل مع الأسرة والعائلة

ووفقا لما جاء فى موقع "برايت سايد" نعرض لكم الأبراج التي تكره السهر خارج المنزل:

برج السرطان:

يفضل السرطان الأجواء الهادئة والمريحة في المنزل، حيث يشعر بالأمان والاسترخاء ويميل إلى تجنب الأماكن المزدحمة والضوضاء، ويفضل قضاء وقته مع العائلة والأصدقاء المقربين في المنزل.



برج الجدي:

يشتهر الجدي بمسؤوليته وجديته لذلك يفضل قضاء وقته في أنشطة مفيدة ومثمرة ويميل إلى تجنب السهر خارج المنزل، خاصةً إذا كان ذلك يعني إضاعة الوقت أو عدم القدرة على إنجاز المهام.



برج الحوت:

يعانى برج الحوت من الحساسية والانطوائية لذلك يفضل قضاء وقته في الأماكن الهادئة التي تسمح له بالتأمل والتفكير ويميل إلى تجنب الأماكن المزدحمة والضوضاء ويفضل قضاء وقته مع نفسه أو مع أشخاص يفهمونه.

برج الحوت



برج العذراء:

يتميز العذراء بدقته واهتمامه بالتفاصيل، لذلك يفضل قضاء وقته في الأنشطة التي تسمح له بالتحكم في البيئة المحيطة ويميل إلى تجنب الأماكن المزدحمة والضوضاء، ويفضل عدم السهر فى الخارج قضاء وقته في المنزل حيث يمكنه تنظيم أموره والتحكم في كل شيء.



برج العقرب:

يعرف برج العقرب بغموضه وكتمانه لذلك يفضل قضاء وقته في الأماكن الهادئة التي تسمح له بالحفاظ على خصوصيته ويميل إلى تجنب الأماكن المزدحمة ويفضل عدم السهر خارج المنزل وقضاء وقته مع أشخاص يفهمونه.