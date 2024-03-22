عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لطلاب الجامعات ..الأوارق المطلوبة للحصول على تخفضيات وسائل هيئة النقل العام المختلفة

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت جامعة عين شمس بالتعاون مع هيئة النقل العام عن توفير اشتراكات مخفضة لـ طلاب الجامعة على وسائل هيئة النقل العام المختلفة…
ربع سنوي ( 3 شهور )
قيمة الإشتراك ( 870 ).

واوضحت جامعة عين شمس، أن اشتراك جديد يسمح بركوب جميع خطوط هيئة النقل العام ( العادية والمكيفة )
ربع سنوي ( 3 شهور ) قيمة الاشتراك ( 1200 ) جنيه

واشارت إلى أنه يمكن من خلال مكتب الاشتراكات العباسية - المظلات - العتبة - الدراسة - الجيزة - جامعة الأزهر

الأوراق المطلوبة : 
- صورة بطاقة الرقم القومى سارية       
- عدد (2) صورة شخصية حديثة 4*6

https://www.asu.edu.eg/ar/7550/news/.

 


واختتمت فعاليات الدورة الحادية عشرة من البرنامج التدريبي (الإدارة الجامعية والقيادة) والتى نظمها مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس خلال الفترة من 17-19 مارس 2024 ، تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، وبإشراف وحضور أ.د نيفين عاصم رئيس قطاع الابتكار والتدريب بالجامعة.

ويعد البرنامج هو المؤهل لشغل وظيفة عميد كلية / معهد بالجامعات المصرية، ويستهدف صقل المهارات القيادية والإدارية ، والجوانب القانونية في الأعمال الجامعية والجوانب المالية وتنمية الموارد الذاتية ، والقيادة الدبلوماسية والمراسم والبروتوكول، إلى جانب تنمية مهارة القيادة والتحفيز وإدارة الذات، والتخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي ونظم الإدارة الجامعية الحديثة.

وقد قام بالتدريب نخبة متميزة من المدربين المتخصصين في هذا المجال وهم:  أ.د / محمد صافي (أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بالجامعة الحائز على جائزة الدولة التشجيعية وجائزة جامعة عين شمس للبحوث الممتازة) ، أ.د / رشا شرف (أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية بجامعة حلوان ونائب رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية لشؤن التعليم والطلاب سابقا - الملحق الثقافي لجمهورية مصر العربية بلندن إنجلترا سابقاً) ، .د / محمد عبد العزيز (عميد المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية) ، أ. د/ حسام الدين مصطفى الشريف (وكيل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي – مدرب دولي معتمد بالبرنامج الرئاسي والمجلس الأعلى للجامعات).

وقد أشاد السادة المتدربين بأهمية هذا البرنامج التدريبي لصقل المهارات الإدارية والقيادية اللازمة لشغل وظيفة عميد كلية / معهد بالجامعات المصرية، وقد تم تنفيذ البرنامج بالقاعات المجهزة بمقر مركز التدريب والتطوير بقطاع الابتكار والتدريب بالمدينة الجامعية.

النقل هيئة النقل الجامعة طلاب الجامعة هيئة النقل العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة .. وهذا ثمن رغيف العيش

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

ترشيحاتنا

لإجراء محادثات لوقف العدوان.. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى تل أبيب اليوم

استخدم الفرن و الميكروويف ووفر في فاتورة الكهرباء

تعرف على التحركات الأخيرة لـ عبدالحليم علام قبل انعقاد انتخابات المحامين

7 مليارات دولار استثمارات.. إنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية في جرجوب

ظاهرتان جويتان..الأرصاد تُعلن مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

تكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يهاجم أحمد سعد بعد تصريحاته المثيرة للجدل| تفاصيل

لن تندم على شرائه.. مواصفات وسعر هاتف OnePlus Ace 3V

سفرة رمضان| طريقة عمل فتة الكفتة بمذاق لا يقاوم

كلاكيت تاني مرة..زوج كيم كاردشيان المثير للجدل يقيم حفلا بسقارة في هذا الموعد

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ