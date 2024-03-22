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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

حقيقة زيادة أجرة
حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

تستعد المحافظات لحسم قيمة تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار بقرار من لجنة تسعير المنتجات البترولية ،وذلك من جانب المحافظين، وخاصة فيما يتعلق بأجرة السرفيس والنقل العام والتاكسي، نظرا لارتفاع أسعار البنزين بجميع أنواعه إلى جانب السولار.


وبعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، من المتوقع أن يكون هناك اجتماع عاجل من جميع المحافظات للتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمعنية والمسئولين عن المواقف، لتحديد قيمة تعريفة المواصلات بعد ارتفاع سعر السولار بقيمة 1.75 جنيه.

 

تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

 

ويعني تحريك أسعار السولار أن يكون هناك توقعات بارتفاع تعريفة ركوب المواصلات، خاصة أن أغلب سيارات السرفيس تعمل بالسولار.

 

وتم رفع أسعار البنزين بمبلغ جنيه واحد للتر، ليصبح سعر لتر البنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر لتر البنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر البنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

 

وتقرر أيضًا زيادة أسعار السولار بمبلغ جنيه و75 قرشًا لكل لتر، إضافة إلى زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام إلى 100 جنيه.


وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه تماشيًا مع التغيرات العالمية، على أن يتم الإعلان رسميًا عن القرار بالتسعيرة الجديدة، بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار مكتفيا بالبنزين، مع توجيهاته بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

 

وكانت لجنة تسعير المواد البترولية رفعت، في 3 نوفمبر الماضي، أسعار البنزين بكافة أنواعه ونشرت الجريدة الرسمية قرارًا يتضمن زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.5جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.5 جنيه من 11.2 جنيه.

 

وقررت لجنة السياسة النقدية في مصر باجتماعها الاستثنائي، يوم الأربعاء الماضي 6 مارس 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

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