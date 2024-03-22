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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

7 كيلو على البحر|جنة الله.. أكبر أرض في مرسي علم تمتلكها شركة عقارات

شادى الزيات المستشار
شادى الزيات المستشار العقاري

قال الدكتور شادي الزيات المستشار العقاري إنه يعمل طوال الوقت ويبدأ بوجوده بمعرضه في الساحل الشمالي ثم معرض الأهرام لافتا الى أنه يتميز بالحماس، قائلا:" كنت بغير هدومي في العربية".


وأوضح الزيات خلال إجراء حوارا معه في بيت كاست، أنه كان يرغب بالتحدي وحبه لابيه كان يدفعه للعمل لكي يثبت له قدرته على النجاح، ولكن بعد وفاة والده تغير الوضع لأنه كان شديد الحب في اثبات نحاجه لأبيه.


واردف إلى أن تعداد مصر وصل لـ ١٠٩ مليون نسمة ، مبينا أن من يريد الزواج في الوقت الحالى يتطرق إلى شراء عقار تمليك، مؤكدا ان السنة التى يغلب عليها حالة ركود في  بيع العقارات، فمن المؤكد ان تزيد بيعها بالمليارات فى السنة التى تليها، مشيرا الى ان سوق العقارات سوف يزداد وسوف تزيد المبيعات و مازال توجد عدد وحدات سكنية.

وكشف المستشار العقاري أن الشركة تمتلك  مدينة في مرسي علم، والتي تمتد الى ٧ كيلو على البحر، والتى تبلغ مساحتها ١٢٥٠ فدان، قائلا:" جنة الله في مرسي علم" وتستمر الشركة في  البيع في المرحلة الثانية متمنيا ان تشبه هذه الأرض مثل الجونة.

عندى أحباب ومعارف كتير


وتحدث شادي الزيات عن بيبو فهو أخيه ومحبا له وقد مروا بظروف قاسية سويا، لافتا ألى انه ليس لديه أصحاب ولكن لديه معارف واحباب.


واكمل:" انا بخلص شخص واروح التمرين ومن بعده  اقعد على عربية القهوة بتاعت الجم، بشرب قهوة وبروح، ومن النادر أني بخرج".

وتابع:" أنا ليه ٣ أصحاب منهم مهندس  في غانا، والثاني دكتور مخ واعصاب في جدة، والثالث مهندس كمبيوتر في أمريكا ".

شادى الزيات المستشار العقاري الساحل الشمالي معرض الأهرام عقار شراء عقار تمليك سوق العقارات جنة الله مرسى علم

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