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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ثروات الأسر الأميركية تقفز إلى مستوى قياسي بنهاية 2023

صدى البلد

ارتفعت ثروة الأسر الأميركية إلى مستوى قياسي 156.2 تريليون دولار بنهاية 2023، بدعم من الارتفاع في سوق الأسهم والذي عوض الانخفاض في قيم سوق العقارات.

وارتفع صافي ثروة الأسر بنحو 3.2% خلال الربع الرابع من 2023، من مستويات 151.4 تريليون دولار في نهاية الربع الثالث، وفقاً للاحتياطي الفدرالي.

وارتفعت قيمة الأسهم التي بحوز الأسر الأميركية بطريقة مباشرة أو من غير مباشرة عبر الصناديق المشتركة، وكذلك وثائق التأمين وحسابات التقاعد بحوالي 4.7 تريليون إلى 47.6 تريليون دولار.

وحقق مؤشر S&P500 إجمالي عائد -بما في ذلك توزيعات أرباح معاد استثمارها- عند 11.7%. واستمرت مكاسب السوق في بداية 2024.

وعوضت مكاسب الأسهم قيم العقارات التي انخفضت بحوالي 0.6 تريليون إلى حوالي 49 تريليون دولار بعد ارتفاعها لربعين على التوالي.

الأسر الأميركية سوق الأسهم

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