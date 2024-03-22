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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة

صدى البلد

زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر، تنوي المحافظات تحديد تعريفة المواصلات بناءً على قرار صادر عن لجنة تسعير المنتجات البترولية، بعدما أقرت اللجنة، في اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس، زيادة أسعار البنزين والسولار وأعلنت عن السعار الجديدة التي ستبدأ بالتطبيق اعتبارًا من اليوم.

أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة

ووفقًا لقرار اللجنة، تم رفع سعر لتر البنزين بمقدار جنيه واحد، ليصبح:

سعر لتر البنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا.

سعر لتر البنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه.

سعر لتر البنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه. 

كما تم زيادة سعر لتر السولار بمقدار جنيه و75 قرشًا، ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات بدلا من 9.75 قرش.

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سبب زيادة أسعار البنزين والسولار

تجدر الإشارة إلى أن لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية، تستند في قراراتها إلى تحليل أسعار البترول العالمية، وأسعار الصرف، وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج.

وتجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود وتحديد ما إذا كانت سترتفع أو تنخفض بنسبة 10%، أو تبقى ثابتة.

أجرة المواصلات الجديدة 

يرجع قرار زيادة تعريفة المواصلات أو أجرة الركوب إلى المحافظين، ووفقا للقانون من المتوقع أن يصدر المحافظون قيمة تعرفة المواصلات بعد تحديد نسبة الزيادة من قبل الحكومة.

ويأتي ذلك  في ظل ارتفاع أسعار السولار وتأثير ذلك على تعرفة ركوب المواصلات، خاصةً وأن العديد من سيارات السرفيس تعمل بوقود السولار. 

ويذكر أن قررت لجنة التسعير التلقائي في اجتماعها في نوفمبر الماضي تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر، على الرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلية. وقد أرجعت اللجنة قرارها إلى الحفاظ على المصلحة العامة، حيث يمكن للزيادة أن تؤثر على وسائل نقل الركاب والبضائع. 

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