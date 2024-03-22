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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار الآن في مصر

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22 مارس 2024 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 46.90 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو46.90 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع..

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنوك ( مصر، كريدي أجريكول، الشركة المصرفية) نحو 46.70 جنيه للشراء و46.80 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنوك ( إتش أس بي سي HSBC،الأهلي المتحد، المصرف العربي الدولي) نحو 46.65 جنيه للشراء و46.75 جنيه للبيع.

 سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري نحو 46.62 جنيه للشراء و46.72 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري نحو 46.61 جنيه للشراء و46.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك( البنك الأهلي الكويتي، أبوظبي التجاري، فيصل الإسلامي، البركة، قطر الوطني QNB، قناة السويس، العقاري المصري العربي، الاستثمار العربي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد) نحو46.60 جنيه للشراء و46.70 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنك التنمية الصناعية نحو 46.52 جنيه للشراء و46.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنك ميد بنك  نحو 46.50 جنيه للشراء و46.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

يقدّم مصرف أبوظبي الإسلامي والمصري لتنمية الصادرات أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم الجمعة مسجلا 46.90 جنيه للشراء.

وكان سعر الدولار الرسمي مستقرا في البنوك لمدة تقارب نحو عام، دون أى ارتفاع أو انخفاض.

 

 

 

الدولار بنك مصرف أبوظبي الإسلامي البنك الاهلي المصرف المتحد مصر

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