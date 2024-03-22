تخفيض 190 ألف جنيه.. سعر أغلى سيارة تقدمها جاك في مصر

انخفضت أسعار السيارة جاك JS4، بقيمة قدرها 190 ألف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المقدمة محليًا، وتعبر هذه النسخة هي أغلى سيارة تقدمها العلامة التجارية الصينية جاك في مصر، وذلك عن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، الأسعار الرسمية للسيارة جاك JS4 موديل 2024 في مصر بعد تخفيضات مارس الجديدة، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات.

جاك JS4 موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة جاك JS4 موديل 2024

زودت السيارة جاك JS4 موديل 2024 بناقل حركة أوتوماتيك، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC، يمكنه ضخ 147 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 170 كيلومتر في الساعة.

جاك JS4 موديل 2024

وتضم السيارة مجموعة من التجهيزات منها، حساسات ركن، كاميرا، مرايات كهربائية التحكم "ضم" مدعومة باشارات ضوئية، بالاضافة إلى مثبت سرعة، جنوط، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، نظام ترفيهي صوتي، اضاءة LED، مكيف هواء، زجاج كهربائي، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، نظام الثبات الالكتروني.

جاك JS4 موديل 2024

سعر السيارة جاك JS4 موديل 2024 الرسمي في مصر

شهدت الفئة ديلوكس موديل 2024 من النسخة جاك JS4، انخفاض سعري بلغ 190 ألف جنيه، لتقدم رسميًا بـ مليون و89 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و279 ألف و900 جنيه.