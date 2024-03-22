عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تخفيض 190 ألف جنيه.. سعر أغلى سيارة تقدمها جاك في مصر

جاك JS4 موديل 2024
جاك JS4 موديل 2024

انخفضت أسعار السيارة جاك JS4، بقيمة قدرها 190 ألف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المقدمة محليًا، وتعبر هذه النسخة هي أغلى سيارة تقدمها العلامة التجارية الصينية جاك في مصر، وذلك عن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

أرخص سيارة رياضية تقدمها "جاك" بالسوق المصري .. اعرف سعرها

ثاني أرخص سيارات جاك في مصر.. كم يبلغ سعرها الجديد

190 ألف جنيه .. سعر أرخص سيارة من ستروين بعد التخفيضات الرسمية

تخفيض يصل لـ 95 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها جيتور

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، الأسعار الرسمية للسيارة جاك JS4 موديل 2024 في مصر بعد تخفيضات مارس الجديدة، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات.

 جاك JS4 موديل 2024 

القدرات الفنية للسيارة جاك JS4 موديل 2024

 

زودت السيارة جاك JS4 موديل 2024 بناقل حركة أوتوماتيك، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC، يمكنه ضخ 147 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 170 كيلومتر في الساعة.

 جاك JS4 موديل 2024 

وتضم السيارة مجموعة من التجهيزات منها، حساسات ركن، كاميرا، مرايات كهربائية التحكم "ضم" مدعومة باشارات ضوئية، بالاضافة إلى مثبت سرعة، جنوط، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، نظام ترفيهي صوتي، اضاءة LED، مكيف هواء، زجاج كهربائي، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، نظام الثبات الالكتروني.

 جاك JS4 موديل 2024 

سعر السيارة جاك JS4 موديل 2024 الرسمي في مصر 

 

شهدت الفئة ديلوكس موديل 2024 من النسخة جاك JS4، انخفاض سعري بلغ 190 ألف جنيه، لتقدم رسميًا بـ مليون و89 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و279 ألف و900 جنيه.

 جاك JS4 موديل 2024 
جاك JS4 موديل 2024 جاك JS4 موديل 2024 سعر السيارة جاك JS4 انخفاض اسعار جاك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك | وقع لمدة 5 سنوات

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات .. القائمة الكاملة

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا.. مفاجأة في خط الهجوم

مفاجأة عاجلة بشأن اختيار حارس مرمى منتخب مصر أمام نيوزيلندا

موضوعات متعلقة

أكثر السيارات الأوروبية مبيعًا في السوق المصري

مرسيدس GLA 200 موديل 2024 "زيرو" بسعر الكوري

رخصت 110 آلاف جنيه.. أسعار جيتور X90 PLUS العائلية في مصر

190 ألف جنيه .. سعر أرخص سيارة من ستروين بعد التخفيضات الرسمية

تخفيض يصل لـ 95 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها جيتور

أسعارها نزلت 200 ألف جنيه.. ما هذه السيارة؟

تخفيض 86 ألف جنيه على أسعار هذه السيارة .. تفاصيل

سعر سيارة فولكس فاجن "جولف" الشبابية موديل 2024

ترشيحاتنا

أهمية اختيار الجليس الصالح وتجنب السيئ .. احرص على صحبة الأخيار

دعاء الجمعة الثانية من رمضان.. 20 كلمة مستجابة لحظة الإفطار

الزمالك يقطع الطريق علي الأهلي ويغري المدافع الأبرز في الدوري المصري لضمه

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

صراع زوجين أمام محكمة الجنح على نصف كيلو ذهب.. ماذا حدث ؟

الزمالك يسابق الزمن لتجهيز نجم الفريق قبل مواجهة فيوتشر.. اعرف موعد المباراة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة قدرة قادر بالتمر.. جديدة وغير تقليدية

مابيحبوش السهرات الرمضانية.. أبراج تحب قعدة البيت أكثر من الخروج

نشرة المرأة والصحة|جمال شعبان يهاجم أحمد سعد بعد تصريحاته المثيرة للجدل…لن تصدق ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء

لعزومة الجمعة .. طريقة عمل كوسة بالبشاميل

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ