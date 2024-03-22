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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. أمريكا وبريطانيا تشنان غارتين على الحديدة

صدى البلد

أفادت وسائل يمينة ،اليوم الجمعة، بأن أمريكا وبريطانيا شنوا غارتين على الحديدة غربي اليمن.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم، أنها دمرت زورقًا مسيرًا وصاروخين باليستيين مضادين للسفن في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

وأمس قالت المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في جنوب البحر الأحمر إنها دمرت ثلاثة صواريخ باليستية وزورقا مسيرا تابعا لجماعة الحوثي اليمنية بهدف حماية السفن التجارية.

وقالت المهمة، المعروفة باسم أسبيدس، على منصة إكس إن سفينة فرنسية دمرت الصواريخ الباليستية، بينما حطمت مدمرة ألمانية الزورق المسير الذي تشغله جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وتم رصده بالقرب من سفن تجارية.

وتم تدشين أسبيدس في فبراير شباط للمساعدة في حماية طريق التجارة البحرية الرئيسي من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي تشنها جماعة الحوثي.

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