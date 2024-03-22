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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من الضفة الغربية..

مساكن ومنطقة صناعية.. الاحتلال الإسرائيلي يصادر 8 آلاف دونم في غور الأردن

ارشيفي
ارشيفي

 

صادرت دولة الاحتلال الإسرائيلي 8 آلاف دونم في غور الأردن وحيث أعلنت تبعيتها لها. 

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية؛ إن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش صادق على ضم حوالي 8000 دونم أو 1976 فدانًا من الأراضي في غور الأردن.

وذكرت هيئة البث العبرية "كان" أن الإعلان عن ملكية الأرض لإسرائيل سيسمح ببناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة.

تشكل منطقة غور الأردن ما يقارب من 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية، وغالبية سكانها من الفلسطينيين، وتمتد منطقة الأغوار وشماليّ البحر الميت على مساحة 1.6 مليون دونم، بمحاذاة الحدود الأردنية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت ساق من العام 2019 أعلن رغبته في ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت لإسرائيل في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية.

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